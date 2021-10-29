ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE KAZA YAPINCA AKÜ İLE SES SİSTEMİ ALIP KAÇTILAR - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

ADANA'da 4 hırsızlık şüphelisi, park halindeki otomobili çalıp kaza yaptı. Araçtan akü ve ses sistemini alıp park halindeki kamyonete saklayarak kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin araç parçalarını almak için olay yerine geldikleri de tespit edildi.

Olay, 3 Ekim'de Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Aziz K. (50) otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip aracın saat 06.00 sıralarında çalındığını belirledi. Ekipler, otomobilin Kozan Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptığını ve terk edildiğini tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANINCA İTİRAF ETTİLER

Polisin haber vermesi üzerine otomobilin bulunduğu bölgeye giden Aziz K., akü ve ses sisteminin çalındığını söyledi. Araçta parmak izi çalışması yapan ekipler, Emre D. (22) ve Coşkun A.'nın (37) kimliğine ulaşıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli ifadesinde, hırsızlık olayını Zeki D. (21) ve Ekrem H. (25) ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Ekipler, diğer şüphelileri de yakaladı. Polisin incelemesinde şüphelilerin kazadan sonra otomobili iterek kenara çektikleri, araçtan söktükleri parçaları da bölgede park halindeki bir kamyonetin kasasına gizleyip kaçtıkları ve daha sonra olay yerine gelerek parçaları aldıkları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emre D. de ifadesinde Tesadüfen bölgeden geçerken Ekrem'i gördüm, kaza yapmışlardı. Benden yardım istediler, ben de ettim. Olayla hiçbir alakam yok dediği belirtildi. Diğer 3 kişi de suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Coşkun A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 kişi tutuklandı.