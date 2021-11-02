CALIGO Danışma Kurulu'na finans dünyasından iki isim katıldı - Son Dakika

Veri ve analitik alanlarında hizmet sağlayan teknoloji şirketi CALIGO, danışma kuruluna finans sektöründen Rüçhan Çandar ve Serdar Yılmaz'ın katıldığını duyurdu.

Pandemi koşullarına rağmen müşteri ve proje portföyünü genişletmeye devam ettiklerini belirten CALIGO Kurucu Ortağı Muharrem İşeri, "Danışma Kurulumuz sayesinde yurt içi ve dışındaki sektör gereksinimlerini daha yakından takip edecek, yönümüzü tayin etmede onların öneri ve deneyimlerinden faydalanacağız" dedi.

TÜRKİYE'DEN HONG KONG'A UZANAN BANKACILIK KARİYERİ

Rüçhan Çandar, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Lancaster University'de finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Çandar, sırasıyla Osmanlı Bankası, Garanti Bankası ve HSBC'de çeşitli görevlerde çalıştı. HSBC Türkiye'deki Teknoloji ve Hizmet Grupları Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili görevlerine ek olarak, HSBC Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ağustos 2021 itibarıyla HSBC Grubu Stratejik Değişim Yönetimi Küresel Başkanı olarak atanan Rüçhan Çandar, yeni görevini HSBC- Hong Kong'da sürdürüyor.

BT ALANINDA ÜST DÜZEY DENEYİM

Serdar Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisansını ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. Serdar Yılmaz, 25 yıllık kariyerinde Softtech, Türkiye İş Bankası ve Anadolu Hayat Emeklilik'te üst düzey rollerde görev aldı. Eylül 2020'den bu yana Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor ve Finberg Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.