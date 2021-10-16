ÇALINAN BABA YADİGARI SEYYAR TABLASINI GETİRENE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEK - Son Dakika

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesinde manav dükkanı işleten Nurullah Kavaz'ın (41), baba yadigarı seyyar tablası çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olay ile ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, Nurullah Kavaz, "Baba mesleğimiz seyyar satıcılık. Seyyar tabla bana babamdan yadigar kalmıştı. Bulup getirene 3 bin lira ödül vereceğiz" dedi. Merkez Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde manav işleten Nurullah Kavaz'ın işyerinin önündeki seyyar tabla önceki gece kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, ara sokaktan karşıya geçtiği sırada işyerinin önündeki seyyar tablayı görerek manav dükkanına doğru yöneldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheli kimsenin olmadığını anlayınca seyyar tablayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işyerini açan Nurullah Kavaz, seyyar tablayı yerinde göremeyince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Seyyar tablanın çalındığını gören Kavaz, polise müracaat etti. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, seyyar tabla hırsızını yakalamak için soruşturma başlattı. Seyyar tablanın maddi değerinden çok manevi değerinin olduğunu belirten Nurullah Kavaz, "Bizim baba mesleğimiz seyyar tablacılık. 1950'li yıllardan itibaren aile olarak geçimimizi seyyar satıcılıktan sağlıyoruz. Bu manavı açtığımız zaman babam seyyar tablasını da bize yadigar olarak bıraktı. Baba yadigarını bugüne kadar koruduk sakladık. Ancak olayın yaşandığı gün iş yoğunluğu sebebiyle seyyar tablayla ilgili gerekli tedbiri alamadık. Gece de bir hırsız gelerek alıp götürmüş. Güvenlik kamerası kayıtları da mevcut. Görüntüleri polise de verdik. Maddi değeri önemli değil, baba yadigarı olduğundan bizim için manevi değeri çok önemli. Bulup getirene 3 bin lira ödül vereceğiz" diye konuştu.