ÇALINTI İSTANBULKART'LA SEYAHAT EDİP BİNALARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bir bu eksikti! Üst üste gelen zamlar sonrası şimdi de akaryakıtta fırsatçılık başladı

ÇALINTI İSTANBULKART'LA SEYAHAT EDİP BİNALARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA Kadıköy'de bir süredir binalara girerek daire önlerine bırakılmış bisiklet ve elektrikli scooterları çalan hırsızlık şüphelisi, polisi alarma geçirdi. Kullandığı İstanbulkart'ın da çalıntı olduğu tespit edilen şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Yaptığı hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Moda'da 20 gün önce 5 katlı binanın beşinci katında bulunan elektrikli scooter çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını izleyen Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, şüphelinin Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geldiğini ve Moda'daki binadan hırsızlık yaptığını belirledi.

HIRSIZLIK YAPMAYA GELİRKEN KULLANDIĞI KART DA ÇALINTI ÇIKTI

Çevredeki diğer kameraları da inceleyen ekipler, şüphelinin çaldığı scooter ile vapurla Eminönü'ne gittiğini tespit etti. Polisler, vapur seyahatinde kullandığı İstanbulkart'tan şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Ancak yapılan incelemede şüphelinin kullandığı kartın Filistinli bir tıp öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Tıp öğrencisi polise verdiği ifadede kartının çalındığını söyledi.

ÇALINTI BİSİKLETLE YAKALANDI

Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, çalıntı kartla yolculuk yapan şüphelinin, son olarak Zeytinburnu çevresinde olduğunu belirledi. İki hafta boyunca şüphelinin gidebileceği yerleri takip altına alan polis, şüpheliyi Zeytinburnu'nda, Kadıköy'den çaldığı bisikletle yakaladı. Şahin Ç. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne getirildi. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Şahin Ç.'nin kartla bina kapılarını açtığı, binaların en üst katlarından başlayarak daire önlerindeki bisiklet ve elektrikli scooterları çaldığı ve çaldığı eşyaları Eminönü'nde sattığı öğrenildi. Şahin Ç. ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Şahin Ç.'nin binaya girdiği, çaldığı scooter ile binadan ayrıldığı ve Kadıköy Eminönü İskelesi'ndeki turnikelerden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.