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"Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek" - Son Dakika

"Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek"

02.10.2021 17:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayırseverlerin desteği ile alınan 70 aracın Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne teslim törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, il protokolü, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, "Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek" dedi.

"Bu millet Ortadoğu'yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak"

Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl da 39 kişinin katıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen Hakkari'ye gittim, orada esnafı gezerken bir kız geldi yanımıza. Dedi ki 'Üniversiteyi kazandım', 'Allah hayırlı etsin, nerede okuyacaksın' deyince 'tıp fakültesi' dedi. Mutlu oldum hem de çok mutlu oldum. 12-13 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eden bir sonuca ulaşmış bizim kızımız. Demek ki attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biz ülkemize bütün Batı'nın getirmememizi istemesine rağmen huzur ve güveni nasıl getirdiysek, Doğu ve Güneydoğu'da o çocuklarımızı nasıl huzurlu ortamda bulundurmuşsak, Allah şahit olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Ortadoğu'yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak, etrafındaki coğrafyaya da huzuru ve barışı getirecektir. Buna olan inancım tamdır. Bu milletin sadece gücü yok, bu milletin duası ve Allah'ı var" dedi.

"Siz o eli uzattınız, minnettarız"

Her afet bölgesinde hayırseverlerin verdiği destekten övgü ile bahseden Bakan Soylu, " Bozkurt'ta sel bölgesine vardığımda büyük ümitsizlik vardı. Allah bir daha göstermesin. Orada uzatılan her el, o ümitsizliği kırmak için büyük bir güçtür. Siz o eli uzattınız, minnettarız. Huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Oralarda iş yaparsınız, 24 saat makinalar, insanlar, ama her zorlukta kaldığınızda bizi rahatlatan, hükumetin ve devletin tüm kaynaklarını oraya aktarmaya çalışan, aynı zamanda bağışçıları kendi kendine arayıp 'Şurada şuna ihtiyaç var. Şuraya yardımcı olursan sevinirim' diyen ve oradaki insanlara birebir okunarak oradaki insanları ümitsizlikten çekip alan bir anlayış ortaya koydu. O kadar işin arasında" diye konuştu.

"Bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek"

Türkiye'nin yeniden dünyaya adaleti göstereceğini söylerine ekleyen Bakan Soylu, "Biz büyük bir milletin evlatlarıyız derken esas itibariyle, birbirini yalnız bırakmayan, tarihte bile birbirine olan ilişkilerine ihanet etmeyen, sırtını dönmeyen bir büyük milletin evlatlarıyız. Onun için çok güçlü yarınlara gidiyoruz. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil dünyaya yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri, özel sektörü bir taraftan, devletimiz, üretenimiz, üniversitelerimiz, hepimiz bir taraftan üstüne koyarak gidiyoruz. Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Daha dünyaya her taşına Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bayram'ı, Pir Sultan'ın hepsini anlatacağız. Yapacak çok işimiz var. Dünyanın karşı karşıya kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı dünya bize verecek. Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın. Terör meselesi, Türkiye'nin huzuru meselesi ile ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol davetlilerinin de katılımıyla, hayırseverlerin desteği ile alınan 70 araç Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dualarla teslim edilen araçların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kocaelispor forması hediye edildi. Törenin ardından Bakan Soylu, teslim edilen araçları inceleyerek alandan ayrıldı.

Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek
Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek
Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek
Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek

Tahir Büyükakın, Süleyman Soylu, Kocaeli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çalışkanlığımızla, göreceksiniz bu millet dünyaya yeniden adaleti, hakkaniyeti gösterecek' - Son Dakika


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