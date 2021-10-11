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Çalışmalar tam gaz Selinos Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika

Çalışmalar tam gaz Selinos Türkiye'de ilk olacak

11.10.2021 08:47
Çalışmalar tam gaz Selinos Türkiye'de ilk olacak

2400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan örnek projenin ilk kısımının 2023 yılında tamamlanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Selinos Deresi'nden 6 medeniyetin izlerine yolculuk yapılacak" dedi

Binlerce yıl sonra Efes Antik kentini denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak bir başka proje de Bergama'da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında "Pergamon" antik kantinin kalbi Selinos Deresi, DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden düzenleniyor.

1400 metrelik hat düzenlenecek

Bergama'da Türkiye'ye örnek olacak özel bir turizm alanı yaratmayı hedeflediklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Selinos Deresi yatağında 1400 metrelik bölümdeki bütün bitki örtüsünü temizledik. Araştırma kazılarını bitirdik. Ayrıca onay verilen örnek taş duvar inşaatını da bitirdik. İzmir 2. No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Şantiyemiz kış aylarında da kapanmayacak. Amacımız 2023 yılı içerisinde projenin ilk kısmını tamamlamak" diye konuştu.

"Bergama Antik Kenti Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım" inşaatı kapsamında 1400 metre yeni kalgir duvar inşa edileceğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 1000 metrelik hatta da güçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Planlanan proje ile dere yatağının da yeniden düzenleneceğinin altını çizen Kaya Yıldız, tarihi dokunun korunacağını özellikle vurguladı. Selinos Deresi'nde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılacağını belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız,yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabileceğini söyledi.

Türkiye'de ilk olacak

Kent merkezindeki 1400 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsünden başlayacak. Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsüne kadar devam edecek. Yeni inşa edilecek duvarların yüzeyi tarihi dokuyla uyumlu taşlarla kaplanacak ve yapılara zarar vermemek çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek.

Tarihi doku korunacak

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU'da destek veriyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çalışmalar tam gaz Selinos Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika


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