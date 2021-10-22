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Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya "Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak" olacak - Son Dakika

Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya "Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak" olacak

22.10.2021 16:16
Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya

Akçakale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile Akçakale kırsalı üst yapı çalışmalarında beklediği hizmete kavuşmaya devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Pekmezli Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin köy içi asfalt yol talebine olumlu yanıt verdi ve "Yollar asfaltla buluşacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de desteği ile bölgede kısa sürede üst yapı çalışmaları başladı. Stabilize çalışmalarını tamamlayan ekipler bugün de yolları asfaltla buluşturdu. Yenilenen yollar vatandaşın hizmetine sunuldu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da beraberinde Meclis Üyesi İsmail Oldubaş ile mahalleye giderek hem vatandaşla buluştu hem de çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÇOK FARKLI BİR AKÇAKALE OLACAK

Başkan Yalçınkaya çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek "Pekmezli Akçakale'nin en büyük köyü, çok büyük bir yerleşim alanı, üretim merkezi. Bugün itibariyle Pekmezli Mahallesinin inşallah köy içi asfaltını bitirmiş bulunmaktayız. Zeynel Abidin Beyazgül başkanımıza ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak. Yeni bir şehir kuruyoruz. Çok farklı bir Akçakale olacak. Pekmezli ve Pekmezli halkına bu güzel hizmet hayırlı olsun" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA'YA TEŞEKKÜR

Meclis Üyesi Oldubaş da Başkan Yalçınkaya'ya şu sözlerle teşekkür etti:

"Taleplerimiz üzerine Başkanımız Mehmet Yalçınkaya çalışmalarıyla, gayretleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün destekleriyle Pekmezli Yeşiltepe asfaltlaması son aşamaya geldi. İyi ki varsınız başkanım."

Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya 'Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak' olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya "Akçakale sınırda yıldız ilçe olacak" olacak - Son Dakika
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