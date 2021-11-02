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Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı

02.11.2021 12:30

Son dakika haberlerine göre Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belen Yenimahalle'de bulunan beton üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesis içerisinde kamyondan inen personel Halil İbrahim Yazıcı, nakliye için tesise gelen R.K.'nın kullandığı 67 LF 997 plakalı Askam marka kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Başının ezildiği öğrenilen Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Halil İbrahim Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olay yerine Cumhuriyet Savcısı çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kazanın yaşandığı yere gelen Yazıcı'nın ailesi de sinir krizleri geçirdi. Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konulan Halil İbrahim Yazıcı'nın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler incelemelerin ardından olay yerinden ayrılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Geri gelen kamyonun Halil İbrahim Yazıcı'ya çarptığı ve kamyonun daha sonra adamın üzerinden geçtiği görülüyor.

Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı

İbrahim Yazıcı, Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çalıştığı iş yerinde kamyonun altında kaldı, feci ölüm kameraya yansıdı - Son Dakika


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