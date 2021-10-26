Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, çalıştıkları 5 yıldızlı otelden 40 şişe içki çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Kemer Çamyuva Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan M.Y. (29) ve Ö.F.Y.'nin (26) valizlerinde arama yaptı. 5 yıldızlı otelde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin valizlerinde, otele ait olduğu daha sonra tespit edilen 40 şişe içki olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Y. ve Ö.F.Y.'nin içkileri çaldıklarını beyan ettikleri belirtildi.