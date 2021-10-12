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Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi - Son Dakika

Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi

12.10.2021 10:16
Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi

İzmir'de Amatör Spor Haftası kapanışı ve "Amatörün En'leri" ödül töreni İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Bornova Belediyesinin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde yapıldı.

Başkan İduğ'dan cimnastikçilere müjde

Törende milli sporcularla biraraya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Çamdibi'nde yapılacak olan cimnastik salonunun müjdesini verdi. Başkan İduğ, " İzmir'de en çok spor tesisine sahip ilçelerden biriyiz. Biz sporda yetiştirici konumunda olmak istiyoruz. Bu nedenle tesis konusunda Bornova'da atak yaptık. Bu anlayışla da Çamdibi'ne havuzdan sonra Cimnastik Salonu da kazandıracağız" dedi.

Etkinlikte, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastik halka aletinde 5. olan milli sporcu İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan'ın babası Ayhan Arıcan'a, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş ve çeşitli spor branşlarında derece elde ederek Tükiye'yi başarı ile temsil edençok sayıda sporcu ve eğitmenlerine plaket verildi.

Cimnastik Salonu müjdesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar'ında katıldığı törende cimnastik branşınnın gururuMilli sporcu İbrahim Çolak'a plaketini veren Başkan İduğ, "İbrahim Çolak'ın doğduğu ve büyüdüğü yer olan olan Çamdibi'ne yapımı devam yüzme havuzunun yanına jimnastik salonu yapacağız" dedi. Çolak'ın Bornova'da yetişmiş yıldız bir sporcu olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa İduğ, "Onun gibi değerli sporcuların yetişeceği tesisler kurmak için harekete geçtik. Çamdibi'nde yapacağımız ve 2022 yılında tamamlanmasını planladığımız projede de kendisinden ve hocasından fikir ve destek alacağız.

Çolak'tan Başkan İduğ'a teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a verdiği müjde için teşekkür eden Milli Sporcu Çolak ise, "Bu güzel gecede böyle bir supriz hem beni hem de tüm sporcu arkadaşlarımı mutlu etti. Biz cimnastik sporunun büyümesi ve yaygınlaşarak daha çok kişiye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların bu sporla ilgilenebilmesi için onların evlerine yakın yerlerde tesis olması önemliydi. Çamdibi'nde bu konuda eksik vardı. Şimdi bu müjde ile bu eksiğin giderileceğini öğrendik" diyerek duygularını dile getirdi.

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de amatör spor branşlarının önemine değinerek, "Amatöre destek veren herkes bu işi severek yapıyor. Son dönemde amatör spor branşları, bakanlığımız destekleriyle belli bir seviyeye geldi ve ülkemizde tesisleşme hamlesi çok iyi bir şekilde ilerliyor. Ben İzmir'de bunu gördüm çok güzel yatırımlar var ve devam ediyor" diye konuştu. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da amatör spor kulüplerine destek veren tüm kurum ve kişiler teşekkür etti.

Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamdibi Cimnastik Salonu müjdesi - Son Dakika
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