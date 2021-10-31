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Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi - Son Dakika

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

31.10.2021 18:34

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi Siirt'te cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

SİİRT - Siirt'te cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1403. sokakta meydana geldi. G.U. adlı genç cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minareye çıkan polis ekipleri, gençle bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. G.U. adlı genç, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere araca bindirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi
Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi
Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi
Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi

İntihar, Siirt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cami minaresinden intihar etmek isteyen genci polis ekipleri vazgeçirdi - Son Dakika
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