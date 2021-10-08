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Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi - Son Dakika

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

08.10.2021 12:32
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildiANKARA'da, camilerin abdesthane bölümlerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö., 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

ANKARA'da, camilerin abdesthane bölümlerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö., 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Tutuklanan Devrim Efe Ö.'nün, muslukları üzerine çıkıp, zıplayarak kırması ve poşete koyduktan sonra kaçması, görüntülere yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki camilerden musluk çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Camilerdeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, şüphelinin Devrim Efe Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı. Devrim Efe Ö.'nün evindeki aramada ise camilerden çaldığı belirlenen bazı malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Devrim Efe Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerine göre, camilerden hırsızlık yapan Devrim Efe Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Devrim Efe Ö.'nün, Atapark Camii abdesthanesinde yaklaşık 10 musluğu üzerinde zıplayıp, kırdığı daha sonra poşete koyarak hızla kaçtığı görüldü. Ayrıca Fazilet Camii'nde imamın ezan okuduğu mikrofonu ve elektronik sistemi de çalan şüphelinin, bu camiye kapıyı kırarak girdiği anlar da kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü: Şüphelinin cami muslukları üzerinde zıpladığı anlar Şüphelinin muslukları çalma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelinin emniyetten çıkarılması Güvenlik kameraları görüntüleri

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi
Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cami musluklarını zıplayarak kıran şüpheli, 100 saatlik görüntüden tespit edildi - Son Dakika
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