Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Artvin Valisi Doruk'a ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Müftüsü Hasan Güneş ile beraberindeki din görevlilerini makamında kabul etti.

Ziyarette Vali Doruk'a çiçek takdim eden İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yılki temanın ise "cami, din görevlileri ve vefa" olarak belirlendiğini ifade etti.

Güneş, hafta kapsamında gerçekleştirilecek programlar hakkında Doruk'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise din görevlilerinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı" kutlayarak çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.