Üye Girişi
Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti

05.10.2021 12:02
Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral'ı makamında ziyaret ederek, Cami ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan YardımcısıErkan Özpınar'ında yer aldığı ziyaretlerde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki teması 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olan Cami ve Din Görevlileri Haftasının İslam Dünyasına ve Türkiye'ye hâyırlar getirmesini temenni etti.

Camilerin dini ve toplumsal hayatın merkezinde yer aldığını, din görevlilerinin ise fedakarlık ve özveriyle görevlerini başarıyla ifa ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Her yıl 1 ile 7 Ekim günleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olan Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl ve İlçe Müftülüklerimizi ziyaret ettik. Bizleri samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan İl Müftümüz Sayın Veysel Işıldar ile İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Şirin Ayral'a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere camilerimiz, Allah'a ibadet etmek için toplanılan manevi şifa ve mutluluk yuvalarıdır. İbadet etmenin yanında, dini ve beşerî ilimlerin idrak edildiği,toplumsal barışın, huzur, adalet ve hakkaniyet duygularının geliştiği mekânlar olan camilerimiz Müslümanlığın en önemli sembolü ve kimliğidir.Tarihimizin her döneminde toplumdaki tüm bireylerin hizmetinde olan camilerimiz ve din görevlilerimiz her zaman halkımızın övgüsüne mazhar olmuştur. Ayrıca camilerimiz farklı mimari yapılarıyla Müslümanların insanlığa sunduğu tarih, kültür ve sanat eserleridir. İnsanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz ise toplum hayatında büyük bir önem arz etmektedir. Müslümanlığa, kültürel ve sosyal hayatımıza özveriyle hizmet eden din görevlilerimizin gayret ve çabalarını bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Camiler ve Din Görevliler Haftasının milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm cami ve din görevlilerimizin haftasını kutlayarak sağlık ve mutluluklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ile Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral'da ziyaretten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti

Mehmet Şirin, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü 12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi 11:48 Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor? 11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum 11:15 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? 11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum 10:36 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi 09:36 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi

Son Dakika Haberleri
12:03 Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü
11:46 Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı
11:42 Larin'in talepleri Başkan Çebi'yi çileden çıkardı: Beşiktaş'ın oyuncusu imza parası mı istiyor?
11:30 KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor
11:27 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan alıcı buluyor
11:21 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek
11:14 Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
11:11 Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı         
12:06
Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video sosyal medyaya damga vurdu         
12:01
Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 20 kiloluk tümör çıktı         
11:46
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 12:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çınar, İl Müftüsü Işıldar İle İlçe Müftüsü Ayral'ı ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement