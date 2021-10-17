Üye Girişi
Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

17.10.2021 20:26
Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Keşmir polisinden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'in güneyindeki Kulgam bölgesinde faaliyet gösteren direnişçilerin, sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu göçmen işçi oldukları belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir diğerinin de yaralandığı kaydedildi.

Cammu Keşmir'in güneyinde şiddet olayları tırmanışa geçerken dün de Pulwama bölgesi ve Srinagar kentinde 2 sivil silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Srinagar ve Pulwama'daki saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 4 direnişçinin öldürüldüğü, Mendhar'da devam eden başka bir operasyonda ise 2 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Cammu Keşmir'de silahlı saldırılar nedeniyle son bir haftada gözaltına alınan kişi sayısının da 1000'i aştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Pakistan, Saldırı, India, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti 20:22 Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var 19:38 Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 19:35 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi 19:14 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu 18:24 En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı 18:04 Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi 17:23 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 16:24 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Futbolcular not kağıdını elden ele dolaştırdı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Futbolcular not kağıdını elden ele dolaştırdı         
20:24
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi         
20:10
İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi         
19:38
Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı         
19:27
37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı 37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı         
19:02
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti         
18:08
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 20:31:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cammu Keşmir'de silahlı saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement