Çan'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından motosiklet ve araç hırsızlığı suçundan aranan F. K. ve E. S. düzenlenen operasyon sonucunda yakalandılar. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiler. - ÇANAKKALE