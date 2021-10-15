Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren gemi demirletildi - Son Dakika

Trieste Limanı'ndan Tekirdağ 'a seyir halindeyken Nara Burnu 'nu dönen 160 metre boyundaki 'HC Jana Rosa'isimli dökme yük gemisi makine arızası verdi. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü 'ne ait 'Kurtarma-15've 'Kurtarma-16'römorkörleri sevk edildi. Botlarla yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına güvenli bir şekilde demirletildi.

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası veren dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne ait botla güvenli bir şekilde demirletildi.

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