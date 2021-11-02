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Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

02.11.2021 07:44
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

ÇANAKKALE Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferleri de durduruldu.

Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 01.00 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Gemiler ise, boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde bekletiliyor. Çanakkale Boğazı'nda ise, Gelibolu- Lapseki hattında feribot seferleri de saat 07.30 sıralarında sis nedeniyle durduruldu.


- Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli

Çanakkale Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli - Son Dakika
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