ÇANAKKALE'DE 29 EKİM COŞKUSU; RÖMORKÖRLERLE GÖSTERİ İLGİ ÇEKTİ - Son Dakika

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ÇEKTİÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı'nda, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi.

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.30'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde başlandı. Tören öncesi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile birlikte valilikte tebrikleri kabul etti.

Caddedeki törene Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aktaş, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Turhan, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali İlhami Aktaş daha sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi

100'üncü yıl kutlamalarına adım adım yaklaştığımız, önsözünün ilimiz Çanakkale'de yazıldığı cumhuriyetin 98'inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan cumhuriyetimiz, ülke toprakları üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dini, dili ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın her bir ferdini bu ülkenin aynı haklarına sahip ortak bir geçmiş ve geleceği paylaşan kederde ve sevinçte bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anlayışa sahiptir.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler, şiirler okudu. Törende, halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Kutlamaların ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler ile gösteri yapıldı. Çanakkaleliler boğazdaki gösteriyi ilgiyle izledi. Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.30'da fener alayı düzenlenecek.