Çanakkale'de 4 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Baskında 4 ton sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli sıvı katkı maddeleri ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alınırken, haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapılacak.

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