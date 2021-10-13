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Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu

13.10.2021 09:54
Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır halde 3 bin 230 litre kırmızı şarap, 5 litre rakı ile satışta kullanılan beşer litrelik 327 boş pet şişe bulundu.

Ele geçirilen içkileri muhafazaya alan ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Son Dakika
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