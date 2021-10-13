Çanakkale'de bağ evinde 3 bin 235 litre sahte içki bulundu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3 bin 235 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, satışa hazır halde 3 bin 230 litre kırmızı şarap, 5 litre rakı ile satışta kullanılan beşer litrelik 327 boş pet şişe bulundu.
Ele geçirilen içkileri muhafazaya alan ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
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