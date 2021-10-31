Çanakkale'de bir kişi koyunlarının ağılında ölü bulundu - Son Dakika

Öte yandan ağıldaki bir koçun boynuz ve baş kısmında kan bulunduğu, Yıldız'ın ölüm sebebinin koçun saldırısı olabileceği iddia edildi.

Yıldız'ın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, koyunlarının olduğu ağılda ölü bulundu.

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