Çanakkale'de bitkin bulunan kızıl akbaba bakımının ardından doğal ortama salındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakımının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Gelibolu'da 5 gün önce balıkçıların bulduğu ve DKMP ekiplerince muhafaza altına alınan kızıl akbabanın bakımı tamamlandı.

Veteriner hekim Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi.

Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, DKMP ekiplerince merkeze bağlı Kayadere köyünde tekrar doğal ortamına salındı.