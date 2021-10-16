Çanakkale'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü - Son Dakika

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde birkaç gündür devam eden sağanak yağmurun ardından Büyükpaşa köyü ile Küçükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gök kuşağı görenleri heyecanlandırdı.

Çanakkale 'de çifte gökkuşağının mest eden görüntüsü

Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

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