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Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

04.10.2021 11:13
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu Beldesinde insan ticareti, fuhuş, fuhuşa teşvik suçlarını işleyen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan organize suç örgütüne yapılan operasyonda; 11 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 2 bin 60 lira Türk lirası ve 3 bin 200 Özbekistan Somu parası ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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