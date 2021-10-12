Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Hacıgelen köyünde yaşayan Mehmet Emin Şahin'in eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Şahin'in son görüldüğü Koru Mahallesi ve çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplere köylüler de destek veriyor.

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