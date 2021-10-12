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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2021 19:57
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Çanakkale, Ayvacık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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