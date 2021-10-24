Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D.A. (24) idaresindeki 34 DN 7326 plakalı otomobil, Eceabat kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ters dönen araç bulunan sürücü D.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.