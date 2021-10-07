Canik'te öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine ve öğrencilere, güvenli taşıma ve Kovid-19 tedbirleri konusunda eğitim verildi.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk alanındaki servis sürücüleri ile öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, servis sürücülerine öğrencilerin okuldan eve evden okula güvenli taşınması ve Kovid-19 tedbirlerini anlattı.
Ekipler, trafik kurallarını anlattıkları öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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