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Çankırı'da "12. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika

Çankırı'da "12. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi

24.10.2021 15:15
Çankırı'da

Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "12. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "12. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Katılımcılar Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolu kağnı eşliğinde yürüdü.

Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugünün tarihi bir günün yıl dönümü olduğunu söyledi.

Geçen hafta da Mehmet Akif Ersoy'un Çankırı'yı ziyaretinin 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Hakikaten bu kadar anlamlı bir tevafukun bulunduğu yerin tam odağında da Ilgaz'ımız, Çankırı'mız söz konusu. Bu münasebetle Çankırılı olmaktan dolayı istiklal mücadelesinin kilit taşı olan Çankırı'nın evladı olmaktan dolayı gururluyuz, onurluyuz." diye konuştu.

İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattının birinci istiklal mücadelesinde hem insan sevkiyatı hem de silah sevkiyatı olarak stratejik öneme sahip bir yol olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu yol münasebetiyle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizi ilan ederek Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde dedelerimizin hep beraber vermiş olduğu istiklal mücadelesini zaferle taçlandırarak bağımsız bir devlet kurmayı hep beraber gerçekleştirdik. Bu yol istiklale giden yol. Bu yol bağımsızlığa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olmasına giden yol. Dolayısıyla tarihte ne kadar büyük bir anlam taşıdığı hepimizin malumu." ifadelerini kullandı.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam da yürüyüşün geleneksel olarak her yıl yapıldığına dikkati çekti.

Her geçen yıl yürüyüşe katılımın arttığını, bu sene programa yaklaşık 1500 kişinin katıldığını belirten Çam, "Bu yürüyüşlerin benzerleri Türkiye'de çeşitli yerlerde yapılmaktadır. Fakat bu etkinliklerin hepsi Türkiye kapsamında yapılmakta ve katılım fazla olmaktadır. Onlarla kıyasladığım zaman bizim bu etkinliğimize katılım çok azdır. Madem ki İstiklal Yolu Milli Mücadele'nin ana yolu, o zaman bu etkinliği biz de Türkiye kapsamında yapmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Uzun, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı'da 12. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi
Çankırı'da 12. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi
Çankırı'da 12. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi
Çankırı'da 12. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi
Çankırı'da 12. İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirildi

Kurtuluş Savaşı, Milletvekili, Türkiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da '12. İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da "12. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika
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