Çankırı'da "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Toplantı sonunda kaymakamların görüş ve önerileri de dinlendi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı sunumda, ilçelerin öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, gerçekleştirilen projeler, yatırımlar, derslik sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayıları gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Vali Abdullah Ayaz başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları ile 11 ilçe kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve müdür yardımcıları katıldı.

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