Çankırı'daki rehabilitasyon merkezi sakinleri Antalya'da lüks otelin mutfağında müşterileri ağırladı - Son Dakika

Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engellilerin sosyalleşmesini, iş hayatına atılmasını ve öz güvenlerini artırmayı amaçlayan proje kapsamında 12 engelli, Antalya'da lüks bir otelin mutfağında hem pizza yapmayı öğrendi hem de müşterilere yemek servisi yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" kapsamında engelliler Antalya'ya götürüldü.

Otelin mutfağında şeflerle pizza yapmayı ve müşterilere nasıl servis yapılması gerektiğini öğrenen engelliler, ayrıca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, AA muhabirine, projeye ciddi emek verdiklerini söyledi.

Engellilerin verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesinden mutlu olduklarını belirten Yıldırım, "Otel müşterileri de bu durumdan son derece memnun oldular. Sakinlerimiz gerçekten iyi performans gösterdiler. Performans karşısında müşterilerin mutluluk ve takdirlerini aldık. Otel müşterileri bizim sakinlerimizle arkadaşlık kurdular, sosyal zamanlarının bir kısmını birlikte geçirdiler. Otelde daha çok yabancı uyruklular vardı. Onlarla diyalog içerisine girmeleri görmeye değer bir durumdu." diye konuştu.

Etkinliğin engellileri memnun ettiğinin altını çizen Yıldırım, "Sorumluluk duygusu oluştu kendilerinde. Tam teçhizatlı bir otelde yemek nasıl yapılır, nasıl pişirilir, servis edilir, bu deneyimi almış oldular." dedi.

Yıldırım, projeye katılan çocukların mutfakta pizza yaparken mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu dile getirerek, "Onları toplumla kaynaştırmak, sorumluluk bilinci yüklemek ve kendilerine bir görev verildiğinde bu görevi nasıl başardıklarına hep birlikte şahit olmak bizim arzumuz, hedefimiz." ifadesini kullandı.