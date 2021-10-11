Çankırı Otogarı'na gelen üniversite öğrencilerini Rektör Çiftçi karşıladı - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesini (ÇAKÜ) kazanarak şehre gelen öğrencileri otogarda rektör karşıladı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini sabah erken saatlerde otogarda karşılayarak bir süre sohbet etti.

Öğrenci ve ailelerin sorunlarını dinleyen Prof. Dr. Çiftçi, gazetecilere, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salgın nedeniyle bir buçuk yıldır eğitimin uzaktan yapıldığını hatırlatan Çiftçi, "Yüz yüze eğitimi bugün başlatmış oluyoruz. Her yönüyle Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğrencilerimizin tüm ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde hazır halde bekliyor. Şu an öğrencilerimizin barınma problemiyle ilgili yoğun bir talep olacağını bekliyorduk ama özellikle KYK, valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, belediye başkanımız ve bizlerin gayretiyle şu aşamada öğrencilerimizin barınma problemini çözmüş bulunuyoruz." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan Sude Ekiz de Antalya'dan kente geldiğini belirterek, "Heyecanlıyım, mutluyum beni neler bekliyor bilmiyorum. Rektörümüzün bizi otogarda karşılaması da güzel bir şey, bize önem verdiklerini gösteriyor." diye konuştu.

Otogarda açılan ÇAKÜ standında ise il ve üniversite hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.

Rektör Çiftçi, otogara gelen bazı öğrencileri de kendi aracıyla Uluyazı Kampüsü'ne götürdü.