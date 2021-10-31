Çantacıya elinde çiçek bulunan kutu ile girip kadın personeli etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Çantacıya elinde çiçek bulunan kutu ile girip kadın personeli etkisiz hale getirdi

Çantacıda yağma girişiminde bulunanlar yakalandı

Yağma girişi kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir çanta mağazasına yağma teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı. Şahsın, kadın personele çiçek verme bahanesi ile etkisiz hale getirme anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 24 Ekim saat 17: 15 sıralarında Beşiktaş İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokakta bulunan çanta mağazasına yönelik yağma teşebbüsü gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, maskeli ve şapkalı 3 erkek şahıstan birinin kapıda beklediğini diğer iki şüpheli şahıstan birinin işyeri personeli olan şahsa elinde getirdiği üzerinde çiçek bulunan kutuyu uzatarak bayan şahsa hamle yapıp ağzını kapattığı, diğer şüpheli şahsın ise bayan şahsı yere yatırarak plastik kelepçe ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı, bayanın direnmesi üzerine bahse konu eylemin teşebbüste kalarak şahısların işyerinden kaçtıkları görüldü.

Çalışmaların devamında, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların olay yerine kiraladıkları mavi renkli Clio araç ile geldikleri tespit edildi. Eşkalleri tespit edilen, N. Ö, Barış O, Erdal O. Adem N isimli şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, N.Ö adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan yağma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.