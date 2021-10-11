Cari denge fazla verdi - Son Dakika

Bir önceki yılın Ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 4 milyar 433 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 339 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 523 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, diğer sektörler 750 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 318 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 702 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 838 milyon dolar ve 57 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon'daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye'ye tahsis edilen 4 milyar 465 milyon SDR karşılığı 6.338 milyon dolar Finans Hesabı altında kaydedildi.

Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 247 milyon dolar net artış gözlendi.

-İHA-