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CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama

31.10.2021 10:50
CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama

CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.

CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine karar verilen CarrefourSA, kararın iptali için yargıya başvuracaklarını duyurdu. Şirketin konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlk mağazamızın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet misyonumuz ile hizmet ediyoruz. 11 bin çalışanımız ile günde 500 bin kişiye mağazalarımızda hizmet verirken, ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her zaman 'Önce Müşteri' diyerek taze ve çeşidi bol kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla sunarak müşterilerimizin tasarruflu alışveriş yapması en önemli hedefimiz olmuştur. Tüm dünyanın önemli bir mücadele verdiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile rafların boşaldığı pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için canla başla çalıştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde ülkemizde de enflasyon olumsuz seyrini sürdürürken, CarrefourSA olarak fiyat artış taleplerini tüketiciye yansıtmama konusunda tüm gücümüzle azami mücadeleyi vermekteyiz.

Hal böyleyken; Rekabet Kurumu'nca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz. CarrefourSA olarak geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü, doğru üreticiden alıp doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz."


CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama

Rekabet Kurumu, CarrefourSA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: CarrefourSA'dan zincir marketler soruşturmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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