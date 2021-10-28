29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına Çarşamba Kaymakamlığı ve Çarşamba Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı - Son Dakika