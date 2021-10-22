Çarşamba'da hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Çarşamba'da hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Turgut H. idaresindeki 55 HK 835 plakalı traktör, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Endüstri Meslek Lisesi kavşağında Selma Ç'nin kullandığı 55 RM 295 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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