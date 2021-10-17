Çarşamba'da İYİ Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde İYİ Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Göl Restoran'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin oy oranını artırmak adına daha özverili çalışmaları gerektiğini söyledi.

Yaşar, "Biz güç odaklarına rağmen yapılacak seçimlerde birinci parti çıkacağız. Bundan sonraki dönemde cumhurbaşkanımız sizlerin seçtiği cumhurbaşkanı olacak ve başbakanımız da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olacak. Nereye gitsek, kiminle sohbet etsek vatandaşın alım gücünün düştüğünden bahsediyorlar. Parti olarak iktidar olduğumuzda doların düşüşe geçeceğini ve işsizliğin de azalacağını taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da Samsun'da üye sayılarını artırmaları gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turhan Yazıcı da üye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Üzülerek şunu söylemek istiyorum ki Diyarbakır'da partimizin 12 bin 500 üyesi var ancak iki milletvekili olan Samsun'da 6 bin 900 üyemiz var. Tüm ilçeler çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız." ifadesinde bulundu.

Toplantıya, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.