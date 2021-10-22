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Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

22.10.2021 09:48
Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamiyet Köksal idaresindeki 55 ACE 540 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde Cemil Cihat Aksoy'un kullandığı 52 DP 646 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan Cemil Cihat Aksoy, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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