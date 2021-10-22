Çarşamba'da otomobille çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamiyet Köksal idaresindeki 55 ACE 540 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde Cemil Cihat Aksoy'un kullandığı 52 DP 646 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Cemil Cihat Aksoy, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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