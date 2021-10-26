Çarşamba'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesi genelinde müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla E.E. (25), A.E.(29) ve C.B.(35) isimli şahıslara ait olan Ovacık Mahallesi ve Sungurlu Mahallesi'ndeki adreslerde yapılan aramalarda; 10 kilo 500,37 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrarlı sigara, 0,35 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN