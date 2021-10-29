ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA MADDİ ZARAR OLUŞTU - Son Dakika

Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1. Sokak'ta dün gece 5 katlı bir apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

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