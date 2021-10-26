Üye Girişi
Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis

26.10.2021 13:01

Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aralarında kavga ederken girdikleri silahlı çatışması neticesinde balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebebiyet veren kayınpeder, damat ve damadın arkadaşının duruşmasında karar çıktı.

Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aralarında kavga ederken girdikleri silahlı çatışması neticesinde balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebebiyet veren kayınpeder, damat ve damadın arkadaşının duruşmasında karar çıktı. Duruşmada yargılanan damat, arkadaşı ve kayınpederine toplamda 53 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Türk, yanına arkadaşı Faruk Kahraman'ı da alarak, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası Mehmet Akdemir ile bir araya geldi. Faruk Türk ve kayınpederi arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Faruk Türk ve kayınpederi Mehmet Akdemir arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada evinin balkonunda oturan Taner Çakmak isimli şahıs ise başına isabet eden saçmalar ile hayatını kaybetti. Faruk Türk ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Faruk Kahraman tutuklandı. Mehmet Akdemir ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklara ayrı ayrı ceza verildi

Olayla ilgili görülen duruşma Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar Faruk Türk, Faruk Kahraman ve tutuksuz sanık Mehmet Akdemir katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında ayrı ayrı indirim uygulayarak; Faruk Türk ve Faruk Kahraman'ın Taner Çakmak'ı 'olası kast ile öldürme' suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay ile cezalandırılmalarına, Faruk Türk'ün Mehmet Akdemir'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay ile cezalandırılmasına, Faruk Kahraman'ın ise Mehmet Akdemir'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca Mehmet Akdemir'in Faruk Türk ve Faruk Kahraman'a karşı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis
Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis
Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis
Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis

Faruk Türk, Kocaeli, Körfez, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak 12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

Son Dakika Haberleri
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altında savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis         
13:04
Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi         
13:00
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çatışırken bir kişiyi öldüren kayınpeder, damat ve arkadaşına 53 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement