Üye Girişi
Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika

Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

08.10.2021 12:29
Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçmaya çalışan 28 yaşındaki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçmaya çalışan 28 yaşındaki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı. Güvenlik güçlerinin olayı aydınlatmak için 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğrafı incelediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Ekim de Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup köy girişindeki bir kokoreççi dükkanı önünde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, grup üyeleri birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtılar. Tüfeklerden çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan ve Afyonkarahisar-Uşak karayoluna çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Tolga Ayhan'a, olay yerinden geçen ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tolga Ayhan metrelerce yükseğe çıkıp yola düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Tayfun S., (25), Gökhan İ., (31) ve olay yerinden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Tolga Ayhan'ı ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıları ziyaret etmek için hastaneye giden Muhammet A., (31) ise karşı gurubun saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı.

Güvenlik güçleri olayın peşini bırakmadı

Olay sorası gencin kaçtığı sırada çarpma sonucu ölümüne neden olan otomobilin sürücüsünün peşine düşen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede önce aracın plastik ve cam parçalar üzerindeki seri numaralarını belirledi. Ardından seri numarası üzerinden yedek parçacılara ulaşan ekipler, parçaların ait olduğu aracın markasını ve rengini tespit etti. Sonrasında olay saatinde bölgeden geçen aynı marka araçların Plaka Tanıma Sistemi'ndeki görüntüleri inceleyen ekipler 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğraftan yola çıkarak aracın plakasını belirledi.

Gencin ölümüne neden olan sürücüsü korktuğu için kaçtığını söyledi

26 plaka sayılı otomobilin Sinanpaşa ilçesinde ikamet eden H.O. isimli şahsı ait olduğunun anlaşılması üzerine şahıs ikametine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. 28 yaşındaki Tolga Ayhan'a çarparak ölümüne neden olan otomobili ise hasarlı ve branda ile üstü örtülü bir şekilde buldu. Aracın sahibi H.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan H.O.'nun ifadesinde ise kazayı kendisinin yaptığını ve korktuğu için olayı gizlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili H.O.'nun yanı sıra gözaltına alınan İsmail A., Hüseyin Ş., Hüseyin U., Hakkı Ç., Muhammet A., Gökhan İ., İsmail T., Ömer D. Ş., ve Tugay Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Bayram A., Tayfun S., ve İsmail T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonda baskın yapılan adreslerde ise 4 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Karahisar, Otomobil, Garipçe, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 11:17 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada 11:13 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı 10:10 Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı

Son Dakika Haberleri
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı         
12:30
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak         
11:58
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement