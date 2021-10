Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor - Son Dakika

Çatışmalar ve terör olaylarıyla anılan Sur ilçesi, şimdi turistlerin ilgi odağı haline gelmesi için temizlik ile sokak sağlamlaştırma çalışmalarıyla anılıyor. Sur ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ilçenin daha huzurlu ve daha da güvenli hale getirilmesi açısında temizlik ve sokakların sağlamlaştırması adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek hedeflerinin 5 milyon turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi terör örgütü PKK'nın sözde kalesi olarak anılarak insanların korkuyla yaşadığı bir ilçe haline dönüşmüştü. Devletin ilçede yaptığı çalışmalarla ve İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atanması ile ilçe huzur, güven, temizlikle anılarak yerli, yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, temizlik işleri müdürlüğü ile makine ikmal müdürlüğünün bulunduğu yerde çalışan personelleri ziyaret ederek incelemelere bulundu.

"Sur ilçe olduğundan bugüne kadar ilk kez bu kadar kapsamlı çöp toplama hizmeti yapılıyor"

Sur ilçesinde yapılan temizlik çalışmalar ile güvenlik ve huzurun tesisine ilişkin açıklamada bulunan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sadece 50 birimde çöp temizleme hizmeti veren belediyenin bugün itibariyle Sur ilçesinin tamamında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Sur ilçe belediyesi olarak 100 Mahalle ile 145 mezra toplamda 245 yerde çöp toplama ve temizlik işlerini yapıyoruz. Tabi bu bir yıl içerisinde çöp toplama kapasitesinin 3 - 4 kat artırılması anlamına geliyor. Daha önce 50 ton ile sınırlı olan çöp toplama faaliyeti bugün itibariyle 160 ton civarında çöp toplama kapasitesine dönüştü ve en ücra sokaklar ile mahallerde bu faaliyeti yürütüyoruz. Bu Sur ilçe olduğundan bugüne kadar ilk kez bu kadar kapsamlı çöp toplama hizmeti yapılıyor. Şuanda 1,5 yıl içerisinde 825 yeni çöp konteynırı ve 2 bine yakın çöp kovasıyla beraber hemen her hanenin çöpünü toplamış konumuna geldik. Bu ilçemiz adına çok büyük bir başarıdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediyenin borcunu 201 milyondan 29 milyona indirdik"

Belediyenin güncel borcunun 201 milyondan 29 milyona indirdiklerini aktaran Kaymakam Çiftçi, "Belediyemiz her geçen gün gerek hizmet ile personel kapasitesini gerekse de kurumsal alt yapısını ciddi oranda düzeltiyor. Bugün itibariyle mali yapımızda önemli bir mesafe almış durumdayız. 201 milyon ile aldığımız belediye bugün borç oranı 29 milyona inmiş durumda ve her geçen gün planlı bir şekilde borçlarımızı azaltıyoruz. Daha önce maaş ile ikramiye ödeyemeyen belediye işçi sayısını yaklaşık 200 kişi artırmasına rağmen gerek maaş ile ikramiye ödemelerinde gerekse de piyasa borcu noktasında çok iyi durumdayız. Piyasaya her hangi bir güncel borcumuz bulunmamaktadır. Kamu borcumuz da 201 milyondan 29 milyon liraya inmiş durumdadır. Her geçen gün de bu kapasitemizi artırıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Sur'da 5 milyon turisti ağırlamaktır"

Fen işleri müdürlüklerinin önemli çalışmaları olduğunun belirten Kaymakam Çiftçi, "Sıkıntı teşkil eden metruk yapılarda önemli karar aldık ve bu metruk yapıları kurullardan izin alarak yıkmaya başladık. Şimdiye kadar 28 yapımı tamamlandı. Geri kalan 79 yapının yıkılması için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Hukuki alt yapıları tamamlandıktan sonra bu yapıları da yıkmaya devam edeceğiz. Sur içi inşallah her geçen gün güzelleşmeye devam edecektir. Hedefimiz Sur ilçesinde Diyarbakır ile beraber ama Sur özelinde 5 milyon turisti ağırlamak, Surun güzelleşmesi noktasında her türlü çabayı temizlikten sokak sağlıklaştırmaya kadar ve güvenli bir şehir ile birlikte aydınlatmasına kadar belediye ve kaymakamlık olarak inşallah tamamlandığında Sur bütün dünya milletlerine hizmet edecek ve tarihi, kültürü, medeniyeti, değerleri ile bütün milletlerin gelip görmek isteyeceği özel bir yere dönüşmüş olacaktır. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyoruz. Surun bütün sokakları güvenli, aydınlık ve rahatlıkla girip çıkılabilecek sokaklar haline gelecektir. İnşallah Sur, turistlerin ilgisini çekebilecek çok daha cazip ve çok daha güzel bir yere dönüşmüş olacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Kaymakam Çiftçi, beraberindeki belediye başkan yardımcılarıyla birlikte bir temizlik personelleriyle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR