Çavuşoğlu, 5 ülkeden mevkidaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Nepal, Guatemala, Lübnan ve Irak dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belgrad'da yaptığı ikili temaslara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşen Çavuşoğlu, paylaşımında "Can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la bu kez Belgrad'da bir araya geldik. İkili ilişkilerimiz ile 12 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bağlantısızlar Zirvesi marjındaki ikili görüşmelerimize Nepal, Guatemala, Lübnan ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla devam ettik." ifadelerine de yer verdi.