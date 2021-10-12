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ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI - Son Dakika

ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI

12.10.2021 10:29
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI

RİZE, çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlanmasıyla Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu.

RİZE, çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlanmasıyla Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle birlikte nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı, 399,29'a geriledi. Vali Kemal Çeber, "Turizm hareketliliği, çay sezonu, memleketine gelen insanlar, yaylaların yoğunluğu, düğünler ile 4 hafta zirvede kaldık ancak şimdi normale dönmeye başladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı, 25 Eylül-1 Ekim'de illerin 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka haritasına göre, Rize'de vaka oranları düşmeye başladı. Çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlandığı Rize, Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi, okulların açılması ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı 399,29'a geriledi.

'NORMALE DÖNMEYE BAŞLADIK'

Rize Valisi Çeber, kentin Türkiye normallerine dönmeye başladığını dile getirerek, '4 hafta boyunca Rize, vaka yoğunluğunda zirvede olan ildi. O dönemde Türkiye'nin en hareketli ili Rize'ydi. Turizm hareketliliği, çay sezonu, memleketine gelen insanlar, yaylaların yoğunluğu, düğünler ile 4 hafta zirvede kaldık, ancak şimdi normale dönmeye başladık. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Rize'de vaka yoğunluğunun düşmeye devam ettiğini göreceksiniz' diye konuştu.

'HASTANELERDE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR'

Rize'de hastanelerde yoğunluğun devam ettiğini söyleyen Vali Çeber, 'Aşılamada birinci doz aşıda 240 bin, ikinci doz aşıda 214 bin seviyelerine ulaştık. Birinci dozda yüzde 80'leri geçtik. İkinci dozda da yüzde 72'ler civarına ulaştık. Aşı stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Hastanelerimizde yoğunluk devam etmesiyle beraber, sağlık hizmetinde sorun yaşayan vatandaşımız bulunmamaktadır. Vakalarımızın yaklaşık yüzde 50'si 30 yaş altı vakalara dönmüştür' dedi.

'OLABİLİR, DEDİĞİMİZ BİR DURUMU YAŞIYORUZ'

Okullardaki vaka durumunu da değerlendiren Vali Çeber, 'Okullardaki verilerimiz, Türkiye geneli ile uyumludur. Beklediğimiz ve öngördüğümüz değerlendirmelerde 'olabilir' dediğimiz bir durumu yaşıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Çocuklarımız güvenle okullarına gitmeye devam edecekler. Okullarımızı sağlıklı bir şekilde eğitim- öğretim hayatına devam ettiriyoruz. Bundan sonra üniversitelerimiz de okullarımız da kapanmayacak şekilde her türlü tedbiri alarak eğitim- öğretim sezonunu tamamlamayı ümit ediyoruz? diye konuştu.

'NÜFUS AZALDI, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ'

Kentte yaşayan Meryem Büyük ise çay sezonunda şehrin çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek, 'Rize'ye dışarıdan gelenler çay zamanı çok fazlaydı. Kalabalıktık. Şimdi ise herkes geriye gittiği için nüfus azaldı ve vaka sayıları da düştü. Önceden komşularımızdan, yakın akrabalarımızdan vefat haberlerini çok duyuyorduk. Artık neredeyse yakın çevreden bile Covid-19 olan kişi haberini almıyoruz' dedi.

Ömer Dinç de 'Rizeliler genelde hep il dışında yaşıyorlardı, çay zamanı buraya gelen çok insan oldu. Bu yüzden vakalar arttı. Şimdi çay sezonu bitiyor ve insanlar yavaş yavaş memleketine döndüğü için vakalar düşmeye başladı. Önceden etrafımızda Covid-19'a yakalananlar, ölenler çok fazlaydı şu anda öyle bir durum yok" diye konuştu.

Mustafa Uzun ise 'Aşı olmadan virüsün tedbiri kesinlikle yok. Aşı olacağız ki bunun önüne geçelim, eski günlerimize kavuşalım' dedi.

ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI
ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI

Koronavirüs, Türkiye, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇAY GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ, VAKALAR AZALDI - Son Dakika
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