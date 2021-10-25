ÇDSO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alacak - Son Dakika

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Adana 'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne alacak.

Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor