Çekirge Operasyonu'nda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede - Son Dakika

Çekirge Operasyonu'nda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nda emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden 66'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 50'si sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.