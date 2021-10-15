Çekmeköy'de 30 saniyede far hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Çekmeköy'de motosikletli iki hırsız, park halindeki bir otomobilin farlarını yaklaşık 30 saniye içerisinde çaldı. 30 saniye süren hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 05.09 sıralarında Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokağa gelen iki hırsız, otomobilin yanında durarak aracın ön tamponunu kırmaya başladı. Tamponu kırdıktan sonra farları söken hırsızlar, 30 saniye gibi bir sürede farları sökerek çaldı. Otomobilin farlarını çalan hırsızlar geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

30 saniye süren far hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Aykut Zor - Halit Arslan-İHA)